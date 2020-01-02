Haşbi Şabi nedir? Haşbi Şabi lideri kimdir? Haşbi Şabi anlamı nedir? Haşbi Şabi örgütü nedir?

Orta Doğu Coğrafyasında uzun süredir etkin olan ve yakın zamanda ülkemizde de siyaset gündeminin önemli konularından biri haline gelen Haşbi şabi, vatandaşların da dikkatini çekti. Haşbi Şabi nedir, Haşbi Şabi lideri kimdir, Haşbi Şabi anlamı nedir ve Haşbi Şabi örgütü nedir gibi soruların yanıtını arayan vatandaşlar, Haşbi Şabi hakkında detaylı aramalar yaptılar. İşte Haşbi Şabi hakkında merak edilen soruların yanıtları…

HAŞBİ ŞABİ NEDİR?

Haşdi Şabi Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçleri çoğunlukla Şiilerden oluşan, Sünni, Hristiyan ve Yezîdîleri de içeren yaklaşık 40 farklı gruptan oluşan, Irak hükümetinin de desteklediği ortak politik cepheyi barındıran örgütür.

Haşdi Şabi, Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Hüseyni Sistani'nin Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı ulusal seferberlik talep eden mezhepsel olmayan bir fetva üzerine kuruldu. Örgüt, var olan milisleri Haziran 2014'te Irak İçişleri Bakanlığı'nın "Halkın Seferberlik Komitesi"ne bağladı. Örgüt, Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinden ve mezhepsel kan dökmekten suçlanmıştır, ancak Irak hükümet yetkilileri, bu ihlallerin münferit olaylar olarak nitelendirdi ve küçük cezai tedbirler aldı. Iraklı Şii din adamları da derhal savaş suçlarından kaçmaya çağırdı.

19 Aralık 2016'da Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum Kasım ayında parlamentoda kabul edilen Haşdi Şabi'yi silahlı kuvvetlere dahil eden yasayı onayladı. Bu birliktelikle, örgüt ulusal silahlı kuvvetlerin en üst düzey komutanlığına tabi oldu. Örgüt, 21 Mart 2017'de Özel Kuvvetler Bölümü kurmak için özel kuvvetler kursunun açıldığını açıkladı. Eğitim programı, Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri'nin talimatıyla çeşitli misyonları kapsadı.

Haşbi Şabi

HAŞBİ ŞABİ LİDERİ KİM?

Haşdi Şabi örgütünün İran Devrim Muhafızları tarafından teşkilatlandırıldığı, bünyesindeki grupların liderlerinin genelde, Tahran'la ve İran'daki kutsal Kum şehriyle yakın ilişkileri olan din adamları olduğunu biliniyor.

HAŞBİ ŞABİ NE DEMEK?

Haşdi Şabi, "Halk gücü" anlamına gelmektedir.