Hasbihal Filmi

30’lu yaşlarında obsesif bir adam olan Hasbi, ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Hayatını kitap okuyarak geçiren Hasbi, bu sayede Antik Yunanca ve Osmanlıca
ile ilgili epey bilgi sahibi olur. Patavatsız bir adam olan babası ile vefakar annesi arasından sıkışıp kalan Hasbi, gönlünü komşu kızı Müjgan’a kaptırır. Ancak Müjgan, Hasbi’ye karşı aynı duyguları beslememektedir. Müjgan, zengin ve şımarık bir adam olan Tanberk ile birliktedir ama onun nasıl biri olduğunu anlamasıyla ilişkine hemen son verir. Müjgan’ın Tanberk’ten ayrıldığından haberi olmayan Hasbi, onları ayırmak için plan yapar. Arkadaşının yardımı ile Tanberk’in fotoğraflarını fotomontajla değiştirip, uygunsuz şeyler ekleyen Hasbi, başını belaya sokmaktan kurtulamaz. Yaptıklarından sonra Tanberk’in babası olan Metin’in adamlarını peşine takan Hasbi, çareyi yerinden yurdundan ayrılıp uzaklara kaçmakta bulur. Ancak onun uzaklık anlayışı, 8 km ilerideki Side’den ötesi değildir. Yönetmen: Kemal Yılmaz
, Elife ÖzkerSenaryo:
Ayhan Rüzgar, Tarık AkınOyuncular:
Ayhan Rüzgar, Selahattin Taşdöğen
, Betül Çiçekli
, Belma Mamati, Koray Ergun, Arzu Yanardağ
, Mehtap BayriFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
HasbihalYapımcı Firma:
Madox MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
26.04.2019Hasbihal Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com