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Hasbro, Peppa Pig'in yapımcısı Entertainment One'ı 4 milyar dolara alıyor

Amerikan oyuncak üreticisi Hasbro, Peppa Pig çizgi filminin yapımcısı Londra merkezli Kanada şirketi Entertainment One'ı dört milyar dolara satın alıyor.

23.08.2019 14:18 Hasbro, Peppa Pig'in yapımcısı Entertainment One'ı 4 milyar dolara alıyor

Amerikan oyuncak üreticisi Hasbro, Peppa Pig çizgi filminin yapımcısı Londra merkezli Kanada şirketi Entertainment One'ı dört milyar dolara satın alıyor.

Entertainment One, aralarında Pijamaskeliler'in de bulunduğu okul öncesi çocuklara yönelik bazı dizilerin de yapımcısı.

Hasbro'dan yapılan açıklamada, Entertainment One ile şirketin aile odaklı portföyünün genişleyeceği belirtildi.

Anlaşma kapsamında Hasbro nakit olarak hisse başına yaklaşık yedi dolar ödeyecek.

Duyurudan sonra Entertainment One'ın hisseleri yüzde 30'dan fazla değer kazandı.





Çin'de 34 milyar kez izlendi

Hasbro, My Little Pony, Transformers, Monopoli ve Play-Doh'nun da sahibi.

Entertainment One'ın en önemli yapımlarından biri olarak kabul edilen Peppa Pig, 40'tan fazla dilde 180'ü aşkın ülkede ve bölgede yayımlanıyor.

Çizgi film özellikle Çin'de çok popüler. Pegga Pig'in bu ülkede internet video platformlarında iki yıl içinde yaklaşık 34 milyar kez izlendiği belirtiliyor.


Kanada, Londra, Dünya
BBC


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