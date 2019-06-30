30.06.2019 14:20
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Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın

Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin helikopter ile müdahale ettiği yangın, drone ile havadan görüntülendi. Hasdal Askeri Kışlası ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda atış poligonu olarak kullanılan kısımda çıktığı kaydedilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Sarıyer, Seyrantepe, Kağıthane , Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına helikopter ile havadan da müdahale ediyor. Öte yandan, geniş alana yayılan yangın drone ile havadan görüntülendi.
(Doğan Can Cesur - Emrah Kuş - Serdal Altıntepe/İHA)Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın
Kaynak: İHA
İtfaiye , Hasdal , Güncel

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