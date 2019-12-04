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HASDAL'DA BETON MİKSERİ ASKERİ ALANA UÇTU

EYÜPSULTAN Kemerburgaz Yolu'nda kontrolden çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra askeri alana uçtu.

04.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:49HASDAL'DA BETON MİKSERİ ASKERİ ALANA UÇTU

EYÜPSULTAN Kemerburgaz Yolu'nda kontrolden çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra askeri alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kemerburgaz Yolu mevki Kemerburgaz yönünde ilerleyen beton mikseri sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra beton bariyerden askeri alana girdi. Kazayı gören diğer sürücüler yardımına koştukları beton mikserinin şoförünü araç içinden çıkardı. Bu sırada yoldan geçerken vatandaşlar tarafından durdurulan ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Askeri alana uçan beton mikseri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kemerburgaz yönünde bir süre aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Yoldan çıkıp askeri alana uçan beton mikseri

Kemerburgaz yönünde aksayan trafik

-Beton mikserini kurtarmak için gelen vinç

-Beton mikserini kurtarma çalışmaları

Beton mikserinin vinç ile kaldırılması ve yol kenarına alınması

Beton mikserinin uçtuğu yer

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Hasdal, Güncel

Kaynak: DHA

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