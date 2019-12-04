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Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu

EYÜPSULTAN Kemerburgaz Yolu'nda kontrolden çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra askeri alana uçtu.

04.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:52Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu
EYÜPSULTAN Kemerburgaz Yolu'nda kontrolden çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra askeri alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kemerburgaz Yolu mevki Kemerburgaz yönünde ilerleyen beton mikseri sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra beton bariyerden askeri alana girdi. Kazayı gören diğer sürücüler yardımına koştukları beton mikserinin şoförünü araç içinden çıkardı. Bu sırada yoldan geçerken vatandaşlar tarafından durdurulan ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Askeri alana uçan beton mikseri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kemerburgaz yönünde bir süre aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.


- İstanbul

Hasdal, Güncel

Kaynak: DHA

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