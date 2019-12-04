Haberler » Güncel » Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu - Haber

Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu

EYÜPSULTAN Kemerburgaz Yolu'nda kontrolden çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra askeri alana uçtu.

04.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:09
EYÜPSULTAN Kemerburgaz Yolu'nda kontrolden çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra askeri alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kemerburgaz Yolu mevki Kemerburgaz yönünde ilerleyen beton mikseri sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan beton mikseri yeşillik alanı aşıp telleri de parçaladıktan sonra beton bariyerden askeri alana girdi. Kazayı gören diğer sürücüler yardımına koştukları beton mikserinin şoförünü araç içinden çıkardı. Bu sırada yoldan geçerken vatandaşlar tarafından durdurulan ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Askeri alana uçan beton mikseri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kemerburgaz yönünde bir süre aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.
Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu

Hasdal, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50 Ankara beyaz gelinliğini giydi - Haber
16:50 Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:49 Esenyurt'ta yeraltı kablolarında yanma - Haber
16:47 Dörtyol'da, Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi - Haber
16:45 ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Haber
15:49 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı - Haber
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:17 İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:50 Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadın: Ben neyle ilaç içeceğim?
4.12.2019 17:01:06