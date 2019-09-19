Haberler » Güncel » Haber

Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor.

19.09.2019 09:50
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra büyük bir kısmı taşınan Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor.
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin ardından şehir içindeki birçok askeri kışlanın şehir dışına taşınma süreci başlamıştı. Taşınan Hasdal Kışlası'nda bulunan zırhlı araçlar ve askeri personel Trakya'ya gönderilmişti.
Taşınma sürecinin ardından kışlanın İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi. Ancak o günden bugüne kışlada herhangi bir çalışma yapılmadı. Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi. Akıbetini bekleyen Hasdal Kışlası havadan drone ile görüntülendi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç - Alper Suat Tutaşı/İHA)
Hasdal Kışlası akıbetini bekliyor

Trakya Bölgesi, Hasdal, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05 'Türkler geliyor: Adaletin kılıcı'
12:05 Kartal'da patlayan cam bina sakinlerini korkuttu
12:04 19 Eylül Gaziler Günü
12:04 Bosna'daki savaş suçu zanlıları ICTY'nin kapanmasıyla "affedilmiş" oldu
12:04 Kapıkule Demiryolu Projesi
12:03 Türkiye'nin en organik buluşması İstanbul'da
12:03 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yla görüştü