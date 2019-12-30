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Haşdi Şabi, ABD'nin hava saldırısında 19 kişinin öldüğünü açıkladı

Irak'ta Haşdi Şabi, ABD'nin hava saldırısında 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

30.12.2019 00:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:36 Haşdi Şabi, ABD'nin hava saldırısında 19 kişinin öldüğünü açıkladı
Irak'ta Haşdi Şabi, ABD'nin hava saldırısında 19 kişinin öldüğünü açıkladı.
Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi, Haşdi Şabi Basın Ofisi'ne yaptığı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine düzenlenen saldırıda 19 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rubayavi, enkaz altında cesetlerin olduğunu ifade etti.
Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de açıklamasında "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacak." ifadesini kullandı.
Haşdi Şabi, ABD'ye ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Enbar'daki milis gücünün 45'inci bölüğüne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Güncel

Kaynak: AA

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