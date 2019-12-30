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Haşdi Şabi: "Ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi"

Irak'ın batısındaki Anbar ilindeki Şii Haşdi Şabi güçlerine ait ABD savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldiği belirtildi.

30.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:41 Haşdi Şabi:
Irak'ın batısındaki Anbar ilindeki Şii Haşdi Şabi güçlerine ait ABD savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldiği belirtildi.

Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Basın Ofisinden yapılan açıklamada Irak - Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde yer alan Haşdi Şabi askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 27'ye yaralıların sayısının ise 51'e yükseldiği belirtildi. Enkaz altından ceset çıkarma çalışmalarının devam ettiği için ölenlerin sayısının artmasından endişe duyulduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Ketaib Hizbullah'ın ait 5 askeri üslere hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis "Saldırının karşılıksız kalmayacağı" uyarısında bulunurken Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih saldırıyı "Egemenlik ihlali" olarak nitelendirdi. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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