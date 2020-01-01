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Haşdi Şabi yandaşları Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin önünden çekilmeye başladı

Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üssün ABD uçaklarınca vurulmasını protesto etmek için dün sabah saatlerinden itibaren Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan Haşdi Şabi yanlılarının, elçilik binasının önünden çekilmeye başladığı bildirildi.

01.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:59 Haşdi Şabi yandaşları Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin önünden çekilmeye başladı
Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üssün ABD uçaklarınca vurulmasını protesto etmek için dün sabah saatlerinden itibaren Irak'ın başkenti 'taki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan Haşdi Şabi yanlılarının, elçilik binasının önünden çekilmeye başladığı bildirildi.

Haşdi Şabi güçlerine ait askeri üssün ABD uçaklarınca vurulmasının ardından, Haşdi Şabi yanlıları Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliğini önünde dün sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlamıştı. Saatler süren kaosun ardından Haşdi Şabi, yandaşlarına Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu. Haşdi Şabi güçlerinin yandaşları da, yapılan çağrı üzerine Büyükelçilik binasının önünden çekilmeye başladı. Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Irak hükümetinin ülkenin egemenliğine saygı duyulması talebi üzerine yandaşlarından ABD Büyükelçiliği binası önünden çekilmelerini istendi.

ABD savaş uçaklarında hayatlarını kaybedenler için taziye merasiminin Bağdat'ın merkezinde yapılacağını kaydeden açıklamada yandaşlarına "Mesajınız ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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