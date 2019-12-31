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Haşdi Şabi yanlıları, ABD Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi yanlıları, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

31.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Haşdi Şabi yanlıları, ABD Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verdi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi yanlıları, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. ABD aleyhine sloganlar atan kalabalık, ABD bayraklarını ve binanın duvarlarını ateşe verdi.

ABD savaş uçaklarının Haşdi Şabi'ye ait askeri üsse düzenlenen saldırıda hayatlarını kaybedenler için bu sabah Bağdat'ta düzenlenen cenaze merasimine katılan öfkeli grup, Yeşil Bölge'deki ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına yürüdü. Başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etti. Bina önünde toplanan kalabalık, ABD aleyhine sloganlar atarak ABD bayraklarını ve binanın duvarlarını ateşe verdi.

Hizbullah Tugayları Sözcüsü yaptığı basın toplantısında elçiliğin kapatılmasına ve elçinin ülkeden çıkarılmasına kadar oturma eylemelerini devam ettireceklerini söyledi.

Hizbullah Sözcüsü binayı basmaya niyetlerinin olmadığını ancak açık oturma eylemi isteklerinin yerine getirilmesine kadar süreceğini dedi.

Protestolara Asaib Ehli Hak lideri Hazali ve Bedir Örgütü lideri Amiri de katıldı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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