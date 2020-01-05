İranlı general Kasım Süleymani'yi vuran İHA'nın Kuveyt'ten havalandığı iddia edildi

Haşdi Şabi'ye Kays el-Hazali liderliğindeki Asaib Ehli'l Hak örgütünden yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi vuran MQ-9 Reaper adlı insansız hava aracının Katar'dan havalandığı bilgilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "MQ-9 Reaper adlı insansız hava aracının tek bir havalimanı vardır o da Kuveyt'tedir" dedi.

TRUMP'IN TALİMAT VERDİĞİ AÇIKLANDI

ABD Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı.

İRAN'DAN AMERİKA'YA GÖZDAĞI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

"REHİN ALINAN 52 AMERİKALIYA KARŞILIK"

İran'ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter'dan yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor"

"EĞER SALDIRIRLARSA YENİ SİLAHLARI ÇEKİNMEDEN GÖNDERİRİM"

Twitter hesabından yeni açıklamalarda bulunan Donald Trump, 'Bize saldırdılar ve biz de geri saldırı yaptık. Tekrar saldırırlarsa, ki onlara yapmamalarını şiddetle tavsiye ederim, onları öncekinden daha sert vuracağız. ABD askeri malzeme ve mühimmata 2 trilyon dolar harcadı. Biz en büyük ve dünyanın açık ara en iyisiyiz. Eğer İran Amerikan üslerine ya da Amerikalılara saldırırsa bu güzel yeni ekipmanların bazılarını hiç çekinmeden göndeririz' dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.