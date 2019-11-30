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Haseke suya kavuştu ama Resulayn hala elektriksiz

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi terk ederken yaptığı tahribatlar neticesinde zarar gören Resulayn'daki Allouk Su İstasyonunda bulunan kuyuların çalışır duruma getirildi.

30.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:58Haseke suya kavuştu ama Resulayn hala elektriksiz
Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi terk ederken yaptığı tahribatlar neticesinde zarar gören 'daki Allouk Su İstasyonunda bulunan kuyuların çalışır duruma getirildi.

Haseke ve Tel Tamir'de yaşayan yaklaşık 450 bin kişinin su ihtiyacı uzun zamandır karşılanamıyordu.

Türkiye'nin girişimleri sonucu Allouk Su İstasyonunda bulunan kuyuların çalışır duruma getirilerek Haseke ve Tel Tamir bölgesinde yaşayan Suriyelilerin su ihtiyacının on gündür tam kapasiteyle karşılandığı bilgisi alındı. Bunun karşılığında Resulayn bölgesinde yaşayan halkın elektrik ihtiyacının Haseke'de bulunan trafo marifetiyle giderilmesinin kasıtlı olarak gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Yerel meclis yetkililerince bu durumun insanlıktan nasibini almamış PKK/YPG terör örgütünün Haseke'de etkisinin devam ettiği, onlara destek veren ülkelerin örgütün gerçek yüzünü göremedikleri ya da görmek istemedikleri, her fırsatta başkalarına insan hakları dersi verme çabasında olan bu ülkelerin PKK/YPG'li terörislere desteğini çekmeleri gerektiği ifade edildi. - ANKARA

Resulayn, YPG, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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