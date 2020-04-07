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Hasene'den Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liralık yardım

Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan Uluslararası İnsani Yardım Derneği Hasene, Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri ve mülteciler için 10 milyon liralık kumanya ve insani yardım yapma kararı aldı.

07.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:36
Hasene'den Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liralık yardım
Almanya 'nın Köln kentinde merkezi bulunan Uluslararası İnsani Yardım Derneği Hasene, Türkiye 'deki ihtiyaç sahipleri ve mülteciler için 10 milyon liralık kumanya ve insani yardım yapma kararı aldı.
Hasene Başkanı Mesud Gülbahar, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere çok uzun süredir ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:
"Türkiye, hem Suriyeli mültecilerin bulunması hem de Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşayan insanların köklü aile bağlarının orada olması sebebiyle bizim yardım faaliyetlerimizde önemli bir yere sahip. Biz de şu anda zor durumda olan kardeşlerimize destek olmak amacıyla bu kararı almış bulunuyoruz."
Yardımın Türkiye'deki Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği üzerinden ve Hasene'nin temsilciliklerinin olduğu illerde, valiliklerin de koordinasyonuyla görevliler tarafından dağıtılacağını belirten Gülbahar, yardımları dağıtırken Kovid-19 salgını esnasında yaşlıların ihtiyaçlarını özellikle göz önünde bulunduracaklarını ifade etti.
Hasene'nin Türkiye sorumlusu Abdullah Erbay ise ihtiyaç sahiplerine toplamda 10 milyon liralık yardım olacağını ifade etti.
İnsanlık adına duyarlı davranarak ciddi bir yardım kararı alan Hasene yönetimine teşekkür eden Erbay, "Ülkemizin yaşadığı gerçekler dikkate alınınca Türkiye'de yapılacak kumanya ve insani yardımlar çok daha anlamlı hale geldi ve önem kazandı." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Türkiye, Köln, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hasene'den Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine 10 milyon liralık yardım - Haberler

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