Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Hasene Hollanda'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İnsani yardım kuruluşu Hasene Hollanda, Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonunun (NIF) desteği ile 2020 kumanya kampanyası çerçevesinde ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

23.04.2020 01:53 | Son Güncelleme: 23.04.2020 01:55
İnsani yardım kuruluşu Hasene Hollanda, Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonunun (NIF) desteği ile 2020 kumanya kampanyası çerçevesinde ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Hollanda Hasene Derneği, Uden kentindeki mültecilere ve İslami Gıda Bankası Salaam aracılığı ile Rotterdam kentindeki yardıma muhtaçlara, içinde temel gıdaların yer aldığı koliler dağıttı.
Derneğin Güney Hollanda Temsilcisi Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 kumanya kampanyası kapsamında, hayırseverlerin bağışlarının bir kısmını ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.
Rotterdam'da yardıma muhtaç ailelere 200 paket, Uden kentinde de mültecilere 75 kumanya paketi dağıttıklarını belirten Doğan, "Yardıma muhtaç insanların ramazanda ihtiyaçlarını karşılama ve iyi bir ramazan geçirmeleri amacı ile bu yardımı yaptık." dedi.
Doğan, katkıda bulunan bütün bağışçılara ve hayırseverlere teşekkür ederek, "Bu yıl yeni tip koronavirüsten (Kovid19) dolayı yardıma muhtaç insanlara daha fazla gıda paketi dağıttık." diye konuştu.
NIF Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı Büşra Kandemir de "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır, hadisindeki gibi Müslümanlığımızın gereği insanlara yardımcı olmak için bu çalışmaya destek verdik. Sadece üçüncü dünya ülkelerine değil Hollanda toplumuna da faydalı olmak bizim için önemli olduğundan dolayı buradayız." ifadesini kullandı.
İslami Gıda Bankasına 10 yıl önce başladıklarını ve her hafta 400 yardıma muhtaç aileye gıda dağıttıklarını ifade eden sonradan Müslümanlığı seçen Salaam Gıda Bankası Başkanı Rahma Hulsman da "Yardıma muhtaç insanlara dağıttığımız gıda bize yapılan yardımlara bağlı olduğu için bugün çok sayıda gıda paketinin olması daha önce yaşamadığımız bir durum. Hasene ve NIF'in yaptığı yardım ve destekten dolayı çok mutluyuz. " diye konuştu. Hasene Hollanda’dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Antalya’da bir hırsız, kolayla market soydu Haberler
Antalya'da bir hırsız, kolayla market soydu
MHP Lideri Bahçeli, 23 Nisan özel oturumu için kararını verdi Haberler
MHP Lideri Bahçeli, 23 Nisan özel oturumu için kararını verdi
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haberler
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Haberler››Güncel››Hasene Hollanda'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:28: Almanya'dan 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu Ankara'ya getirildi - Haber 02:23: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar boş kaldı - Haber 02:17: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Afrin'de 23 Nisan paylaşımı - Haber 02:15: Başhekim bayraklar ve alkışlarla taburcu edildi - Haber 02:12: (GÜNCELLEME) Aydın'da otomobiliyle göle düşen kişinin cesedi bulundu - Haber 01:02: Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim - Haber 00:22: ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış - Haberler 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı - Haberler