Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Kayseri'de il temsilciliği açılıyor
Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Kayseri'de il temsilciliğinin açacağı bildirildi.
12.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:46
Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Kayseri 'de il temsilciliğinin açacağı bildirildi.
Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, derneğin üç senedir ülkede yerel olarak faaliyet yürüttüğü ve 14 Mart'ta Kayseri il temsilciliği açılacağı belirtildi.
Açıklamada, her sene yapılan kurban ve kumanya kampanyaları, ayrıca her eylül ayında gerçekleştirilen eğitime destek yardımları ve dönemsel olarak toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilen sosyal sorumluluk projeleri ile derneğin, Kayseri'de sosyal hayatın bir parçası olacağı kaydedildi.
Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, derneğin üç senedir ülkede yerel olarak faaliyet yürüttüğü ve 14 Mart'ta Kayseri il temsilciliği açılacağı belirtildi.
Açıklamada, her sene yapılan kurban ve kumanya kampanyaları, ayrıca her eylül ayında gerçekleştirilen eğitime destek yardımları ve dönemsel olarak toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilen sosyal sorumluluk projeleri ile derneğin, Kayseri'de sosyal hayatın bir parçası olacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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