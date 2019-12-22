Haberler » Güncel » Hasene Vakfı, Kanada'da fakirlere kışlık yardım dağıttı - Haber

Hasene Vakfı, Kanada'da fakirlere kışlık yardım dağıttı

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Hasene Vakfı, Kanada'nın Montreal kentindeki fakir ve evsizlere kışlık yardım dağıttı.

22.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:44 Hasene Vakfı, Kanada'da fakirlere kışlık yardım dağıttı
Merkezi 'nın kentinde bulunan Hasene Vakfı, 'nın kentindeki fakir ve evsizlere kışlık yardım dağıttı.
Hasene Vakfı Kanada Temsilcisi Talat İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en soğuk günlerinin yaşandığını hatırlatarak, "Bize kapılarını açan bu ülkede çok fazla evsiz ve fakir var." dedi.
Fakir ve evsizlere kışlık yardım dağıttıklarını ifade eden İbrahim, yardım çantalarına eldiven, atkı, sağlık malzemeleri ve bir miktar yiyecek koyduklarını belirterek, "Bu insanlar garip. Kimseden bir şey istemezler ama siz verirseniz alırlar. Aynı şehirde yaşayıp, her gün gördüğümüz bu insanlara karşı kayıtsız kalamazdık. Bu dondurucu soğukta bizler evimizde bile üşürken bunlar sokakta yatıyor. Halleri içler acısı." diye konuştu.
Hasene Vakfı'nın 2010'da Almanya'da kurulduğunu ve 100'ün üzerinde ülkede şubeleri bulunduğunu vurgulayan İbrahim, "Kış boyunca Kanada'nın muhtelif kentlerindeki evsiz ve fakirlere yardım dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Montreal, Almanya, Kanada, Köln, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:50   Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet - Haber
23:50   Suudi Arabistan'da tutuklu 3 aktivist açlık grevi başlattı - Haber
23:46   Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ - Haber
23:46   Kahramanmaraş'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haber
23:44   İzmir'de 3 ilçede 3 gün su kesintisi yaşanacak - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
19:44   İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
19:29   Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Haber
23.12.2019 00:00:24