Haşere İle Mücadelenin Yeni Adresi Payas

Haşere, larva ve uçkun ile bilimsel ve akılcı yollarla mücadele eden HBB Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilaçlama çalışmalarını kent genelinde sürdürüyor.

Hatay halkına ve doğaya zarar vermeden çalışmalarını yürüten HBB ekipleri, insan sağlığı için tehdit oluşturan haşereleri kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti.

Son olarak Payas'ta termal fog çalışması ile tüm rögarlarda ilaçlama yapan Büyükşehir ekipleri, kanalizasyonların içine kadar ulaşan ilaçlı duman ile haşereleri etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

Sağlıklı çevre ve toplum için bugüne kadar yaptıkları tüm eylemler gibi bu konuya da hassasiyetle eğildiklerini ifade eden uzman personeller, mevsim ve mesai kavramı gözetmeksizin görevlerinin başında olduğunu bildirdi.