12.06.2019 13:45
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Haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor

Haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor

Nevşehir Belediyesi, sağlıklı ve temiz bir çevre için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl merkezindeki tüm mahalle ve sokaklar haşerelere karşı etkin bir biçimde ilaçlanıyor.

Nevşehir Belediyesi yıl boyu periyodik olarak gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına havaların ısınmasıyla birlikte hız verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek ve haşereyle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde yoğunlaştırdığı çalışmalarla zararlı canlıların üremesinin önüne geçiyor.

Haşereyle mücadele ederken muhtelif yerlerde dezenfekte çalışmalarını da titizlikle sürdüren belediye ekipleri, özellikle Nevşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği park ve mesire alanlarında ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğüne dikkat çeken yetkililer, vatandaşların mahalle ve sokaklarda çöplerin ağzı kapalı bir şekilde yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerine atılması ve çöplerin rastgele doğaya bırakılmamasına özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Bültenler
Nevşehir, Güncel