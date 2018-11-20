Haşereyle Mücadeleye Kışın Devam!

Halk sağlığına yönelik en önemli çalışmalardan biri olan sinek ve haşerelerle mücadeleyi 50 bin üreme alanında 15 günde bir periyodik olarak gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sonbahar kış dönemi ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından salgın hastalıkların yayılmaması için yürütülen vektör (haşere) ilaçlamaları, mevsime özgü değişen mücadele yöntemleriyle aksatılmadan yıl boyu devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın dünya genelinde hastalıkların yayılmasının, sivrisinek, karasinek ve haşerelerle olduğu uyarılarını dikkate alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması hedefiyle, 17 ilçede, 35 araç, 26 sisleme makinası, 10 blower ve 91 ilaçlama personeli ile haşere larva üreme noktalarının kontrolü ve ilaçlamasını gerçekleştiriyor. Kış döneminde haşerenin saklanabileceği bodrum, yer altı boru sistemleri gibi yerlerde sisleme yöntemiyle ilaçlanarak haşere üremesinin önüne geçiliyor. Çalışmalar sırasında rögarlarda yapılan sisleme ilaçlamalarında, atık su bağlantı tesisatlarında, S borusu olmayan konutlarda bazen duman çıkışına rastlanabildiğini belirten uzmanlar, bu durumda konutun havalandırılmasının yeterli olacağına da dikkati çekiyor.

Vatandaşlara çağrı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastalık bulaştıran haşereler ile mücadelenin yanı sıra alerjik reaksiyonlarla insan sağlığında olumsuz etkisi olabilen, çam ağaçlarının önemli hastalığı çam kese tırtılıyla da mücadele ediyor. Çam kese tırtılı, Kasım ayında topraktan çıkarak çam ağaçlarına larva bırakıyor. Özellikle halkın yoğun olarak kullandığı parklar, okul bahçeleri, cami avluları, mezarlıklar ve benzeri alanlardaki çam ağaçları larvasit ilaçlarla ilaçlanıyor. Yetkililer, kış aylarında da bodrumlarında su kaçağı olan vatandaşları, olası sinek ve haşere üremelerine karşı, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nü aramaları halinde ücretsiz olarak larvasit ilaçlarla ilaçlanacağını bildirdi.