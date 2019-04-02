Haşim Özcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİNOP TÜRKELİ belediye başkan adayı olan Haşim Özcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİNOP TÜRKELİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Haşim Özcan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SİNOP TÜRKELİ adayı Haşim Özcan kimdir? Bağımsız SİNOP TÜRKELİ adayı Haşim Özcan yüzde kaç oy aldı?

Haşim Özcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİNOP TÜRKELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Haşim Özcan TÜRKELİ ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. TÜRKELİ ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Haşim Özcan adlı Bağımsız adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

SİNOP TÜRKELİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.