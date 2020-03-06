Hasip Aksu & Lider'den: Biçare

'Biçare'nin sözleri Hasip ve Lider'in ortak ürünüyken, beste ve düzenlemesi Hasip Aksu 'a ait. Daha önce de birlikte başarılı işlere imza atan ikili, uzun süredir üzerinde çalıştıkları "Biçare" adlı eserde tekrar uyumlu bir iş birliği ortaya koydukları için sonuçtan oldukça mutlu ve şarkının dinleyicilerle buluşacak olmasından dolayı oldukça heyecanlılar.

Bir süre ara verdikleri müzikal birlikteliklerine kaldıkları yerden devam edecek olan Hasip Aksu ve Lider, bu şarkının da bu kararın ilk sinyali olduğunu belirtiyor.