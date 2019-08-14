Hasır örgüler Fatma ninenin elinde şekilleniyor

Hatay'da bir zamanlar genç kızların çeyizinin olmazsa olmazları arasında yer alan hasır süslemesi el sanatı ürünler, 65 yaşındaki Fatma Palaoğlu'nun elinde şekilleniyor.

Çocukluk yaşlarda öğrendiği hasır örgüden ev eşyası ve süsü yapmayı ilerlemiş yaşına rağmen sürdüren Palaoğlu, eline aldığı iğneyle künefe tepsisi, şekerlik, bulgur eleme kabı ve çeşitli duvar süsleri yapıyor.

Tarladan topladığı buğday sapları ve boyalı plastik ipleri ilmek ilmek ören Palaoğlu, hasır örgüyle yaptığı çeşitli ev eşyası ve süslerini tanesi 20 ile 50 lira arasında satışa sunuyor.

Hasır ürünleriyle gelir sağlayan Palaoğlu, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatını gelecek kuşaklara da aktarmak istiyor.

Altı çocuk 21 torun sahibi olan Palaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işi henüz 10 yaşındayken annesinden öğrendiğini ve yarım asırdır en büyük uğraşı olduğunu söyledi.

Hasır örme mevsiminin yaz ayları olduğunu ifade eden Palaoğlu, şöyle konuştu:

"Eskiden akşamları bunu örerek vakit geçirirdik. Bir evde 4-5 genç kız otururduk, bunu yapardık. Hasır örme işi o zamanlar uzun akşamların eğlencesiydi, gülüp sohbet ederek yapardık. Genç kızlar çeyizlerini bu işlerle yaparlardı. Eskiden çok yaygındı şimdi çok az. Köyde bu işi yapan 3 kişiyi bulamazsın. Torunlarıma öğretmeye çalışıyorum ki bu gelenek unutulmasın."

Bir işi iki günde tamamladığını ve satışını yaptığını ifade eden Palaoğlu, örgüleri zaman zaman akrabaları aracılığıyla farklı illere de gönderdiğini kaydetti.

Kaynak: AA