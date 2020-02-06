Hasketbol'da 100'ler gülüyor

Hasketbol Gençlik ve Spor
Kulübü Büyük Erkek takımı ligde şuana kadar oynadığı toplam 10 maçta 2 maçı rakibi sahaya çıkmadığı için 20-0 hükmen kazanmasına rağmen toplamda 1003 sayı atarak maç başına ortalama 100,3 sayı ortalaması ile ligde ilk sıraya oturdu. Kayseri
Büyük Erkekler Basketbol
Ligi'nde yakaladığı başarı ile dikkat çeken Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü maç başına rakip potalara 100,3 sayı atma ortalaması ile oynuyor. Potasında da maç başına ortalama 54,5 sayıya izin veren güçlü ekip, grubunu namağlup 1. sırada tamamladı ve yarı final oynama hakkı kazandı. Antrenör ve Oyuncu Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, "Şuana kadar oynadığımız maçlarda gerek hücumda gerek savunmada oyuncularımız fedakarca mücadele ettiler. Pazar günü yarı final maçımız var. Amacımız Bu maçtan da en iyi sonuçla ayrılarak finale kalabilmek olacaktır" dedi. Hasketbol Gençlik, ligde oynadığı maçlarda şu sonuçları aldı:
Hasketbol Gençlik-Talas Gençlikspor: 114-69
Sağlıkspor-Hasketbol Gençlik: 55-132
Hasketbol Gençlik-Sahabiyespor: 127-90
Rekreasyon Merkezi-Hasketbol Gençlik: 51-117
Hasketbol Gençlik-Serkan Öztürk Basketbol: 20-0 (H)
Talas Gençlik-Hasketbol Gençlik73-113
Hasketbol Gençlik-Sağlıkspor: 130-54
Sahabiyespor-Hasketbol Gençlik: 70-102
Hasketbol Gençlik-Rekreasyonmerkezi: 128-83
Serkan Öztürk Basketbol-Hasketbol Gençlik: 20-0 (H) - KAYSERİ