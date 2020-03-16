Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünden Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma tırmanışı
Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcularından oluşan 5 kişilik ekip 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105.yıl dönümü nedeniyle hem Çanakkale Zaferi için hem de tüm şehitler için Ali Dağı Zirve Tırmanışı gerçekleştirdiler.
16.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:20
Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcularından oluşan 5 kişilik ekip 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105.yıl dönümü nedeniyle hem Çanakkale Zaferi için hem de tüm şehitler için Ali Dağı Zirve Tırmanışı gerçekleştirdiler.
Başarılı bir şekilde tamamlanan zirve tırmanışı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüp başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak, 105 yıl önce destan yazan şehitleri unutmadıklarını dile getirdi. Aksoyak, "Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz Ali Dağı Zirve Tırmanışımızı bundan tam 105 yıl önce destan yazan ve zafer kazanan, cennet vatanımızın savunması için canlarını seve seve feda eden tüm gazi ve şehitlerimize Armağan ediyoruz ruhları Şad mekanları cennet olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ
Başarılı bir şekilde tamamlanan zirve tırmanışı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüp başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak, 105 yıl önce destan yazan şehitleri unutmadıklarını dile getirdi. Aksoyak, "Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz Ali Dağı Zirve Tırmanışımızı bundan tam 105 yıl önce destan yazan ve zafer kazanan, cennet vatanımızın savunması için canlarını seve seve feda eden tüm gazi ve şehitlerimize Armağan ediyoruz ruhları Şad mekanları cennet olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Spor
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