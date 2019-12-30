Haberler » 3. Sayfa » Hasmı tarafından başından vuruldu - Haberler

Hasmı tarafından başından vuruldu

Diyarbakır'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi hasmı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

30.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:21 Hasmı tarafından başından vuruldu
'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi hasmı tarafından silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmus K., ablasının evinde geceyi geçirdi. saatlerinde ablasıyla beraber evden çıkan Şehmus K., kapı önünde hasmı tarafından başından silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparak kaçan şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Şehmus K.'nın vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı. Yanında kardeşi vurulan abla bir süre sinir krizleri geçirdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kayapınar, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:48   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan FETÖ ve diğer soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalar - Haberler
12:46   Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Haberler
12:45   Kâbe Baskını: 1979'da Suudi Arabistan'ın tarihini değiştiren Mekke'deki eylem - Haberler
12:45   Selim'de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Haberler
12:41   ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu - Haberler
12:27   Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada - Haberler
12:15   Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti - Haberler
12:12   Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı - Haberler
12:09   70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
11:54   Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı - Haberler
30.12.2019 13:04:42