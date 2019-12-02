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Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi.

02.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:02Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi.
Devlet Hastanesi morgundan alınan Karataş'ın cenazesi Girne Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından Merkez Camisine getirildi.
Karataş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Aşağıkarafakılı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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