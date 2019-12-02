Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hassa
Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi. Hatay
Devlet Hastanesi morgundan alınan Karataş'ın cenazesi Girne Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından Merkez Camisine getirildi.
Karataş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Aşağıkarafakılı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.