09.07.2019 15:13
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Hassa'da muayene bacaları bakımdan geçiyor

Hassa

HATSU, kent genelinde olduğu gibi Hassa ilçesinin muhtelif noktalarında kanalizasyon bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İl genelinde oluşan altyapı problemlerini çözüme kavuşturma adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, Hassa ilçemizin farklı noktalarında yol seviyesi altında veya üstünde kalan muayene bacalarının yol hizasına getirildiğini bildirdi.

Yapılan çalışma sayesinde herhangi bir müdahale anında ana bacaların daha kolay tespit edileceğini ve ulaşımda herhangi sorun teşkil etmeyeceğini aktaran İdare, birçok noktada tespit edilen parsel tıkanıklıklarının giderildiğini aktardı.

Kaynak: Bültenler
Hassa, Güncel

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