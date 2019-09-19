Hassa'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Hatay
'da, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı trafik timleri öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi. Aktepe
23 Nisan Anaokulunda trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen trafik eğitimlerinde öğrencilere, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yollarını, öğrenci servislerine kullanma, emniyet kemeri konularında bilgiler aktarıldı.
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ersöz, Türkiye'de trafik kazalarının tamamına yakınının insan hatalarından kaynaklandığını söyledi.
Trafik kurallarına her zaman uymaları gerektiğini hatırlatan Ersöz, insanların mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalarına uymaları uyarısında bulundu.
Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.