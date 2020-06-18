Hassa'da tarım ve orman konulu toplantı

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hassa'da muhtarlarla tarım ve orman konularının görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

18.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:26
Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hassa'da muhtarlarla tarım ve orman konularının görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.
Çolakoğlu Hassa Belediyesi Konferans Salonundaki toplantıda, kurumlarının çok güçlü bir teşkilata sahip olduğunu belirtti.
İlçelerde mahalle muhtarlarını dinleyerek çözüm yolları aradıklarını ifade eden Çolakoğlu, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Toplantıya Hassa Belediye Başkan Vekili Murat Torun, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Mehmet Şıhlar ve Hassa AK Parti İlçe Başkanı Cafer Sarı da katıldı. Hassa’da tarım ve orman konulu toplantı

Kaynak: AA

Etiketler: Hatay, Hassa, Güncel, Haber

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