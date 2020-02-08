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Hassa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

08.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:41
'ın ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Derviş Paşa Bulvarı'nda Osman Yavşalak yönetimindeki 31 H 1114 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Yavşalak olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Celal Çömez, Mahmut Aşık ve Haydar Gök yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken sürücünün cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazanın etkisiyle ilçe merkezinde elektrikler kesildi. Görevliler ilçe merkezine yeniden elektrik verebilmek için çalışma başlattı.
Hassa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay, Hassa, Güncel

Kaynak: AA


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