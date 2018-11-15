Hassa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

15 Kasım 2018 Perşembe 12:29



15 Kasım 2018 Perşembe 12:29

Hatay'ın Hassa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.Hassa Belediye Başkanı Başkanı Abdurrahman Demirel, Derviş Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Hassa'nın 96 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.Atalarının yapmış olduğu kahramanlıkların takdire şayan olduğunu ifade eden Demirel, şöyle devam etti:"Ecdadımız ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için elinden gelen her şeyi yapan ve başaran kahramanlardır. Yıllar önce Ömer dede, Dana Boruk, Kara Hasan Paşa, Mehmet Çavuş gibi kahraman ecdadımızla birlikte yüzlerce Hassalı Fransız ve Ermenilere karşı eşsiz mücadele vererek bu güzel vatan topraklarımızın kurtarılmasını sağlamışlardır"Etkinlikte Antakya Belediyesi Mehter Bölüğü, mahalle muhtarlarından oluşan halk oyunları ve deve oyunu ekibi gösteri sundu.Törende, ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.Törene, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Amiri Serkan Beyoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.