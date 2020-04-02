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Hassas burun 'Şila', 'evde kal' klibinde

VAN'da, polisin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında kullandığı narkotik köpeklerden 'Şila', İl Emniyet Müdürlüğü'nün koronavirüsle ilgili hazırladığı klipte de yer aldı.

02.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:42
Hassas burun 'Şila', 'evde kal' klibinde

VAN'da, polisin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında kullandığı narkotik köpeklerden 'Şila', İl Emniyet Müdürlüğü'nün koronavirüsle ilgili hazırladığı klipte de yer aldı. 'Şila', klipte havlarken, alt yazıya 'evde kal' yazıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde görev yapan polisler, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla uyulması gereken 14 kuralı farklı mekanlarda anlattı. Polislerin evde kalınması çağrısı yaptığı, 3 dakikalık klipte, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında kullanılan narkotik köpeği 'Şila' da yer aldı. Eğitmenler tarafından verilen komutlara uyan 'Şila', klipte havlarken, alt yazıda 'evde kal' yazdı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Sadık Orhan, verilen mesajların net olduğunu ve vatandaşa evden çıkmaması konusunda uyarı yaptıklarını söyledi. Orhan, "Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz, dışarı çıkmamalarıdır. Şunu söylüyoruz; bizler, sizlerin güvenliği ve huzuru için dışarıdayız. Sizler de kendi sağlığınız için evde kalın" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel
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