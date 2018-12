Hassas Çocuklar" İlk Kez Baklava Tattı

11 Aralık 2018 Salı 11:07



RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da fenilketonüri (PKU) hastası çocuklar, ilk defa kendileri için özel üretilen baklavayı tattı.Kentte akraba evliliğinin yaygın olması nedeniyle sık karşılaşılan PKU hastası çocuklar, tatlı kültürünün yaygın olduğu şehirde kendilerine özel baklava hazırlanması için talepte bulundu.Bunun üzerine Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği (ŞUPKU) şehirdeki bir baklava ustasıyla anlaşarak, çocuklar için özel üretim yapılmasını sağladı.Baklavacıyı ziyaret eden bir grup PKU hastası çocuk, kendileri için özel üretilen baklavayı tattı.ŞUPKU Başkanı Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKU hastası çocukların ancak özel bir menüyle beslenebildiklerini söyledi.Hastalığın kalıtsal ve metabolik olduğunu belirten Çiftçi, kentte 130 çocuk hasta bulunduğunu belirtti.Çiftçi, bu çocukların et, süt, peynir gibi protein içeren gıdaları tüketemediğini vurgulayarak, şunları anlattı:"Çocuklarımızın dışarıda yemek yeme gibi lüksleri yok. Çünkü her şeyin özel olarak hazırlanması gerekiyor. Duyarlı bir baklavacı olduğunu öğrenince, gelip derdimizi anlattık. Türkiye'de belki de ilk defa PKU hastaları için özel bir baklava üretildi. Bu çabalarından dolayı Mehmet Avcı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Birçok çocuk dışarıda ilk defa baklava yeme lüksüne sahip oldu. Bu da hastalarımız için psikolojik olarak çok büyük bir rahatlığı ifade ediyor. İnşallah bu tür duyarlı işletmecilerin sayısı artarsa hasta çocuklarımız daha fazla rahat edecektir. Daha farklı mekanlarda yemek yeme şansları olacaktır.""Hayatımda ilk kez tatlı yiyorum"Hasta çocuklardan Zeliha Güneş, az sayıda besin tüketebildiği için yemek konusunda zorlandığını söyledi.Piyasada fazla çeşit bulamadıkları için beslenme ihtiyacını karşılamada güçlük çektiğini anlatan Güneş, şöyle devam etti:"Hayatımız çok zor geçiyor, fazla destek de alamıyoruz. 16 yıllık hayatımda hiç dışarıda yemek yeme imkanım olmadı. Şimdi bize özel baklava üretildiği için ilk defa buraya gelip baklava yeme lüksüne sahip oldum. Böyle bir şeyi hiçbir yerde bulamıyoruz. Sadece Şanlıurfa'da üretiliyor. Çok güzel, adından şekerli olabileceğini tahmin ediyordum ama tadını hiç bilmiyordum. Şimdi çok şükür yiyebiliyorum ve tadı da oldukça güzel." dedi.Hasta çocuklardan 10. sınıf öğrencisi Ahmet Giray da ilk kez tatlı yeme imkanı bulduğunu belirtti.Dışarıda kendilerine uygun yemek bulmakta zorlandığını vurgulayan Giray, "Biz de herkes gibi restoranlarda, tatlıcılarda yemek istiyoruz. Geçen okulumuzla bir restorana gitmiştik, orada ben bir şey yiyemedim, çok üzüldüm, bize uygun olanlardan yemek istiyorum." dedi."Yapımı zahmetli"Baklavacı Mehmet Avcı ise kaliteli bir ürün elde edebilmek için hem kullanılan malzemenin hem de ustanın iyi olması gerektiğini belirtti.Hastalara özel yapılan baklavanın üretiminin oldukça zor olduğunu anlatan Avcı, şu bilgileri verdi:"Biz sırf bu çocuklara özel bir tatlı olsun diye yoğun çaba ve emek sarf ettik. Birkaç ay deneme üretemi yaptıktan sonra kıvamını tutturduk. Bu hastalarımız proteinli gıdaları yiyemiyor. Bu nedenle kestaneli baklava çıkardık. Şu anda Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz. Üretime yeni başlamamıza rağmen ciddi talep oluyor. Glütensiz un ile ayrı bir bölümde yapılıyor. Her aşaması ayrı olduğundan gerçekten çok zahmet gerektiriyor. Bu hastalarımıza bir nebze de olsa hizmet verebilmek amacıyla ürettik."Yoğun talebi karşılamaya gayret ettiklerine ifade eden Avcı, baklavayı sermayesini kurtaracak şekilde normal tatlı fiyatından satışa sunduklarını sözlerine ekledi.