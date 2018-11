Hassas Operasyonlar Hibrit Ameliyathanede Yapılıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



Son teknolojik donanımlı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hibrit ameliyathanede, riskli ameliyatlar küçük kesilerle yapılarak hastanın daha kısa sürede günlük hayatına dönmesine imkan sağlanıyor.Radyasyona karşı kurşunla kaplı duvarların yer aldığı, operasyona girecek ekibin kurşunla kaplı kıyafet giydiği hibrit ameliyathanede, açık kalp ameliyatları ve işlemler küçük kesilerle gerçekleştiriliyor.Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hibrit ameliyathanenin, anjiyo şartlarıyla ameliyathane ortamının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılmış yeni, çağdaş ameliyathane olduğunu kaydetti.Hibrit ameliyathanede hastalara hem cerrahi hem de girişimsel işlemlerin aynı anda yapılabildiğini belirten Özsöyler, şöyle devam etti:"Eskiden daha büyük kesilerle ameliyat yapılabilirken artık önemli yerleri keserek vücudun daha içerilerdeki kısımları anjiyo cihazı vasıtasıyla tedavi edebiliyoruz. Burası Türkiye'nin en gelişmiş hibrit ameliyathanesi. Burada her türlü açık kalp ameliyatını yapabilme imkanına sahibiz. Kalp, akciğer makinemiz var, cerrahi setlerimiz, her şey elimizin altında. Bu odada girişimsel olarak tedavi ettiğimiz bir hastayı herhangi bir komplikasyon geliştiğinde hemen açık ameliyata alabiliyoruz."Daha önceki şartlarda anjiyo salonlarında yer alan radyoloji laboratuvarlarında girişimlerin yapıldığını hatırlatan Özsöyler, herhangi bir kanama, damarda delinme durumunda bu hastaların ameliyathaneye transferlerinin hem vakit kaybı hem de hasta güvenliğini tehdit ettiğini anlattı.Özsöyler, hibrit ameliyathaneyle artık böyle bir durumun söz konusu olmadığını, herhangi bir komplikasyon gelişmesi durumunda derhal müdahale edilme şansının bulunduğunu söyledi."Hasta için hayat kurtarıcı bir durum"Adana Şehir Hastanesinin sahip olduğu şartların dünya standartlarında olduğunun altını çizen Özsöyler, şöyle devam etti:"Burada çok daha tehlikeli işlemleri çok daha kolay yapar hale geldik. Beş yıldızlı diyebiliriz. Bu ameliyathanede işlem yapmanın avantajı; bazen işlem programladığınız şekilde yürümez komplikasyonlar oluşabilir. Bu oluştuğunda aynı zamanda bir ameliyathane olduğu ve her türlü cerrahi ekipman olduğu için bu hastalarda derhal açık cerrahiye dönüyoruz. Bu, hasta için hayat kurtarıcı bir durum, cerrah için de büyük kolaylık. Bu yöntemle tedavi hastaları katbekat daha hızlı iyileştiriyor, haftalarca, günlerce, belki aylarca yoğun bakımlarda, servislerde yatacak olan hastalar birkaç gün içerisinde taburcu olacak duruma geliyorlar. Günlük hayatlarına da çok daha hızlı şekilde dönüyorlar."Hibrit ameliyathanede büyük kesiler yapmadan küçük kesilerle atardamarın içine girerek oradan ilerleyip büyük yırtıkları, balonlaşmaları kapatabildiklerini belirten Özsöyler, "Bu sayede hastalar, çok büyük ameliyatları olmadan daha basit işlemlerle daha az ölüm riskiyle ve kan kaybıyla tedavi ediliyorlar." dedi.Özsöyler, büyük sağlık merkezlerinde mutlaka hibrit ameliyathanenin olması gerektiğini, Türkiye'de bu ameliyathanelerin sayılı yerlerde bulunduğunu kaydetti.