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HASTA ALMAYA GİDEN AMBULANSTAKİLERE SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

Gaziosmanpaşa'da, yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, beyin kanaması geçiren bir hasta için yola çıkarılan ambulansın önünden çekilmeyerek, aracından inip hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak istedi.

07.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:49HASTA ALMAYA GİDEN AMBULANSTAKİLERE SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA
'da, yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, beyin kanaması geçiren bir hasta için yola çıkarılan ambulansın önünden çekilmeyerek, aracından inip hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak istedi. Çevredekiler, sürücüye engel olarak, onu otomobiline tekrar bindirdi. Olay anları ambulansın kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNEREK HAKARET ETTİ

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı Sultangazi istikametine giderken meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Baki Özyol'ın kullandığı 112 acil ambulansı, Sultangazi'de kalp krizi geçiren bir hasta için yola çıktı. Önündeki 3 kişinin bulunduğu W 45096 F yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermek istemedi. Siren çalmayı sürdüren ambulansın şoförüne tepki gösteren sürücü, otomobilinden inerek hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak istedi. Yabancı plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan kişi ile yoldan geçen başka bir kişi, araya girerek otomobil sürücüsünü durdurdu. Sürücü kendisine engel olan iki kişi tarafından otomobiline bindirildi. Otomobildekiler, ardından yollarına devam etti.

AMBULANS GEÇ KALINCA HASTA TAKSİ İLE HASTANEYE GİTTİ İDDİASI

Ambulanstaki sağlık ekipleri, olayın ardından kendilerine verilen adrese gitti ancak iddiaya göre hasta, ambulansın gecikmesi üzerine yakınları tarafından taksiyle hastaneye götürüldü. Sağlık ekipleri, bunun üzerine Karadeniz Polis Merkezine giderek, kendilerine hakaret edip saldırmaya kalkan ve hasta için geç kalmalarına neden olan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis, saldırgan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR AMBULANSIN ARAÇ KAMERASINDA

Olay anları ambulansın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ambulansın önündeki yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, kapıyı açarak, arkaya doğru el kol hareketi yapıyor, ardından aracından inerek ambulansa doğru yürüyor. Otomobilin arka koltuğundan bir kişi ile yoldan geçen bir başka kişi araya giriyor ve sürücüyü otomobiline bindiriyorlar. Daha sonra otomobildekiler, yollarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Ambulansa ait araç kamerası

Ambulansın önündeki yabancı plakalı aracın görüntüsü

Sürücünün araçtan el kol hareketi yapması

Sürücünün aşağı inmesi

Araya girenlerin görüntüsü

Genel ve detaylar


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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