Hasta bakıcı, dikkatsizliği yüzünden işinden oldu

ABD'de hasta bakıcı, verandaya çıkardığı tekerlekli sandalyede oturan gencin, sandalyesinin frenini indirmeyi unuttu. Genç, oturduğu sandalye geriye doğru hareket etmeye başlayınca verandadan düştü. Gencin yaralanmasının ardından, hasta bakıcının işine son verildi.Kuzey Karolina eyaletindeki Fayetteville bölgesinde hasta bakıcı, 20 yaşındaki felçli genci, evinin önündeki verandaya çıkardı. Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hasta bakıcının kapıyı açmak üzere olduğu ve o sırada telefonla konuştuğu görüldü. Oturduğu tekerlekli sandalyenin geriye doğru hareket etmesiyle 20 yaşındaki genç, verandadan düşerek yaralandı. Genç verandadan düşerken, hasta bakıcının son anda fark ettiği, ancak yetişemediği görüldü.Yapılan inceleme sonucunda, hasta bakıcının, tekerlekli sandalyenin frenini indirmediği tespit edildi. Öte yandan, işini yaptığı sırada hasta ile ilgilenmek yerine telefonla konuşması da hesaba katılarak işine son verildi. Olay sonrası ABD basınına konuşan felçli gencin annesi Toni Taylor, "Telefonla konuşuyordu. Bu da şirket politikalarına aykırı bir durum. Tekerlekli sandalyenin frenini de indirmedi. Bu tekerlekli sandalyeler için birinci kuraldır" dedi.Anne Toni Taylor'un, hasta bakıcıdan şikayetçi olduğu açıklandı.

Görüntü Dökümü

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-Hasta bakıcı ve felçli gencin verandadaki görüntüsü

-Kapıyı açan hasta bakıcı

-Tekerlekli sandalyenin geriye hareket etmesi

-Gencin verandadan düştüğü an

-Hasta bakıcının koşması