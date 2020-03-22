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Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü

Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağılarını bidonları keserek yaptığı kızaklara bindirdikten sonra pistten indirip veterinere götürdü.

22.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:26
Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü
ERZURUM - Erzurum 'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağılarını bidonları keserek yaptığı kızaklara bindirdikten sonra pistten indirip veterinere götürdü.
Palandöken Dağı'nın eteklerinde besicilik yapan bir kişi hastalanan buzağılarını veterinere kızakla taşıdı. Buzağıları battaniyeye sararak kızağa koyan besici, Palandöken pistlerinden aşağıya doğru kayarak, kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi. Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü
Etiketler : Kayak Merkezi, Palandöken, Erzurum, Genel

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