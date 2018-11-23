Hasta Çocuklara Büyüklerden Masallar

Alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an, herhangi bir yerde, hiçbir destek unsura ihtiyaç duymadan seyirci ile buluşabilen bir anlatı tiyatrosu olan Masal Gezginleri, hasta çocuklara moral vermeye devam ediyor.

Şehir Tiyatrosu'nun 7 sanatçısından oluşan Masal Gezginleri, Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde sahne aldı. Hastanenin konferans salonuna kimisi annesinin kucağında, kimisi kolunda serum ile gelen minikler, Masal Gezginlerinin dilinden Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri dinledi. Kendilerini masalın seyrine bırakan minikler, hastalıklarını da unutup, keyifli dakikalar geçirdi.