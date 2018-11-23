Hasta Çocuklara "Yedi Cüceler" Morali

23 Kasım 2018 Cuma 15:41



23 Kasım 2018 Cuma 15:41

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Masal Gezginleri' ekibi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören hasta çocuklara Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' masalıyla moral verdi.Alışılagelmiş çocuk tiyatrolarından farklı olarak her an seyirci ile buluşan Masal Gezginleri, hasta çocuklara moral vermeye devam ediyor. Şehir Tiyatrosu'nun 7 sanatçısından oluşan Masal Gezginleri, Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde sahne aldı. Hastanenin konferans salonuna kimisi annesinin kucağında, kimisi kolunda serum ile gelen minikler, Masal Gezginlerinin dilinden Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri dinledi. Kendilerini masalın seyrine bırakan minikler, hastalıklarını da unutup, keyifli dakikalar geçirdi. - BURSA