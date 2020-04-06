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Hasta çocuklarıyla metrobüse geldiler, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldüler

Hasta çocuklarıyla metrobüse geldiler, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldüler Avcılar'da rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek üzere metrobüse binmek isteyen 2 anne, görevliler tarafından alınmadı.

06.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:41
Hasta çocuklarıyla metrobüse geldiler, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldüler
İSTANBUL - Avcılar 'da rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek üzere metrobüse binmek isteyen 2 anne, görevliler tarafından alınmadı. Hasta çocukları metrobüs durağına çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Hastaneye gitmek için anneleriyle Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'na gelen 2 çocuk güvenlik görevlileri tarafından metrobüse alınmadı. Görevliler 112 ekiplerini arayarak metrobüs durağına sağlık ekibi çağırdı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailelere yardımcı oldu. Ambulans ile hasta çocuklar hastanelere götürüldü.
Çocuğunun epilepsi hastası olduğunu ifade eden anne ise 112 ekipleri aradığını ve gelmeyince kendi imkanları ile çocuğunu hastaneye götürmek istediği için dışarı çıktıklarını ifade etti. Hasta çocuklarıyla metrobüse geldiler, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldüler

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, Anne, 3. Sayfa

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Hasta çocuklarıyla metrobüse geldiler, çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldüler
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