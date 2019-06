Hasta, engelli ve yatalak ailesine adeta gözü gibi bakıyor

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa 'da eşini 8 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi Sema Kaplama, çocuklarının yanı sıra zihinsel engelli ve yatalak kardeşleriyle hasta anne ve babasına adeta bir bebek gibi bakıyor. Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Çadırcı ailesinin yaşadığı zorluklar, doğuştan zihinsel engelli kızları 51 yaşındaki Sevda Çadırcı'nın yanı sıra yaklaşık 5 yıl önce vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralanan 47 yaşındaki Murat Çadırcı'nın yatalak duruma düşmesi sonucu adeta katlandı.Çocuklarının durumundan etkilenen 87 yaşındaki anne Adeviye Çadırcı üzüntüden alzaymır ve diğer rahatsızlıklar, baba 88 yaşındaki Ömer Çadırcı ise prostat kanserine yakalandı.Çadırcı ailesinin tek umudu ise eşi 8 ay önce vefat eden kızları 49 yaşındaki Sema Kaplama oldu.Bir yandan eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kaplama, 3 çocuğunun yanı sıra mağdur durumda olan ailesinin de yükünü sırtladı. Bebek gibi bakıyorum"Sema Kaplama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir azim ve samimiyetle mağdur durumdaki ailesine bakmaya çalıştığını söyledi.Bakım konusunda son 5 yılda ciddi manada zorlandığını anlatan Kaplama, ekonomik olarak da sıkıntı yaşamaya başladıklarını ifade etti.Zaman zaman ailesinin bakımını çocuklarının da desteğiyle sürdürdüğünü anlatan Sema Kaplama, şöyle devam etti:"Kardeşime bir bebek gibi bakıyorum. Zihinsel engelli ablam, anneme ve babama zarar verebiliyor. Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanlarımla kardeşlerim ile annem ve babama bakıyorum. En büyük destekçim olan eşim 8 ay önce vefat edince tek başıma kaldım. Maddi manevi olarak çok yıprandım. Her gün saat 11.00 gibi geliyorum, hepsinin işini ve bakımlarını yaptıktan sonra eve dönüyorum. Saat 16.00'da tekrar gelip kardeşimin tedavisini yapıyorum. Eve gidip çocuklarıma yemek yaptıktan sonra tekrar gelip gece yarısı günlük ev işlerini bitirip yeniden evin yolunu tutuyorum. Bu kadar zorluğun içinde eşimin ölümü beni daha çok üzdü, çünkü yatalak kardeşimi yıllarca sırtında taşıdı."Kaplama, anne ve babasının 5 yıl öncesine kadar kendilerini idare edebildiğini ancak erkek kardeşinin yatalak hale gelmesinin onları kötü duruma düşürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:"Bir gelirleri yok ve kirada oturuyorlar. Zaten olan paraları da kardeşimin tedavisine gitti. Annem ve babamda her türlü hastalık var. Kardeşim ayağa kalksa, ben de ailem de daha rahat ederiz. Kardeşimin ayağa kalkması için özel bir hastanede uzun süreli tedavi edilmesi lazım ama buna maddi gücümüz kalmadı. Yetkililerden bana bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. 5 yıldır tüm hayatımı onlara verdim, gücüm yettiğince de devam edeceğim."YADES kapsamında ihtiyaçları karşılanıyorMaddi ve psikolojik olarak zorlu bir süreç yaşayan ailenin bazı ihtiyaçları ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında karşılanıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi YADES Koordinatörü Hatice Kübra Badıllı, program kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların kişisel bakımları, tedavileri, medikal desteği, evlerinin temizliği gibi ihtiyaçlarını karşılayıp, çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.Çadırcı ailesinin durumunu bir ihbar üzerine öğrendiklerini ve hemen gerekli yardımları yapmaya başladıklarını ifade eden Badıllı, "Erkek çocuk yatalak, baba prostat kanseri, anne alzaymır hastası ve çeşitli hastalıları var, bir kızları ise zihinsel engelli. Tek sağlam kızları var, evli onun da 3 çocuğu var. Ancak eşini de yakın bir zamanda kaybedince yükü daha da ağırlaşmış. Hem kendi evi, hem ailesinin bakımından dolayı çok zorlanıyor. Bizler de bu konuda kendisine yardımcı oluyoruz. Kızları onları bırakıp gidemediği için yaşlılık ve engelli maaşı için ilgilenememiş, bu konuda da kendilerine yardımcı oluyoruz. Zihinsel engelli kızlarını ise her gün alarak Engelli Koordinasyon Merkezi'ne götürüp, çeşitli kurslara katılmasına sağlıyoruz." şeklinde konuştu.