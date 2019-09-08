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Hasta getiren ambulansı kaçırdı

MERSİN'de bir kişi, Acil Servis'e hasta getiren ambulansı kaçırdı.

08.09.2019 01:18 Hasta getiren ambulansı kaçırdı
MERSİN'de bir kişi, Acil Servis'e hasta getiren ambulansı kaçırdı. Kısa sürede polis ekiplerince durdurulan ambulanstaki şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis'ine akşam saatlerinde hasta getiren ambulans sürücüsü, hastayı çıkarmak için araç çalışır haldeyken indi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, 33 EMZ 42 plakalı ambulansı kaçırdı.
İhbar üzerine polisin takibe aldığı ambulans, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Mersin Serbest Bölge Gişeleri'nde durduruldu. Aracı kaçıran kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyete götürülen şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.



Acil Servis, Mersin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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