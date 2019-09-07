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Hasta gibi davranarak, hastaları soyan şoför tutuklandı

Antalya'da hasta gibi gittiği hastanelerde, hastaların para ve değerli eşyalarını çalan şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü tutuklandı.

07.09.2019 16:20 Hasta gibi davranarak, hastaları soyan şoför tutuklandı
Antalya'da hasta gibi gittiği hastanelerde, hastaların para ve değerli eşyalarını çalan şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden bir hasta, çantasındaki 13 bin liranın çalınması üzerine polis merkezine başvurdu. Hastanın ifadesinin ardından polis, hastanenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Onlarca görüntüyü izleyen polis, hırsızlık şüphelisinin, hastane önünden bindiği taksinin plakasını tespit etti. Şüphelinin şehirlerarası otobüs firmasının birinde şoför olarak çalışan Emrah G.(44) olduğunu belirledi. Şüpheli Burdur'da gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesinde 2 yıldır hasta gibi davranarak hastanelerde hırsızlık yaptığını söyleyen Emrah G, "Yolcuları otogara bıraktıktan sonra, boş olduğum anlarda, taksiye binip hastaneye gidiyordum. Hastaları takip edip, dalgınlıklarından faydalanarak çantalarındaki para ya da paraya çevrilecek eşyalarını alıyordum" dedi. - ANTALYA

Antalya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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