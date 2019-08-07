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Hasta gibi davranarak, hastaları soydu

ANTALYA'da, hastanede hasta gibi davranıp hastaların çantasından 4 bin 800 lira çalan G.K. adlı kadın, polis tarafından yakalandı.

07.08.2019 14:47 Hasta gibi davranarak, hastaları soydu
ANTALYA'da, hastanede hasta gibi davranıp  hastaların çantasından 4 bin 800 lira çalan G.K. adlı kadın, polis tarafından yakalandı.
Olay, geçen ay Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tedavi için hastaneye gelen iki kişinin çantasından 4 bin 800 lira çalınmasının ardından harekete geçti. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hastanede hasta gibi dolaşan şüphelinin, hırsızlık suçlarından 7 kaydı bulunan G.K. olduğunu belirledi. G.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
G.K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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