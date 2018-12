Hasta Hayvanlar İçin Barınak Kurdu

11 Aralık 2018 Salı 13:04



Hasta hayvanlar için barınak kurduBelediyelerin yapamadığını oğluyla başaran hayvansever kadın, felçli hayvanların umudu oldu, tek isteği mamaÖzel barınakta bakılan sahipsiz hayvanların kimi işkence görmüş, kimi felçli, kimi ise görmüyorBURSA - Sokak hayvanlarına bakmak için İstanbul 'dan Bursa 'nın İznik ilçesine yerleşen hayvansever kadın ve oğlu, kurdukları özel barınakta hasta hayvanlara bakıyor. Fatma Şeren, oğlu Dinçer Şeren ile birlikte İznik- Adapazarı kara yolu Çiçekli köyü mevkiinde 2 dönüm arazi üzerine kurduğu rehabilitasyon merkezinde 80'den fazla sokak hayvanına bakıp onları tedavi ediyor. Aç, felçli ve kör sokak hayvanlarının umudu olan Şeren, "6 ay önce İstanbul'daki evimi bırakıp, bir hayırseverin tahsis ettiği 2 dönüm arazi üzerine sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kurdum. Burası aynı zaman benim evim. Onlarla birlikte yaşıyorum. Hepsi benim çocuklarım gibi, her birinin de ismi var" dedi.Bursa'dan birçok hayvanseverin zaman zaman buraya gelerek kulübe inşasında çalıştığı ve mama yardımında bulunduğunu anlatan Fatma Şeren, "Buradaki hayvanların hiç biri sokaktan yetişkin olarak alınmadı. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Fırtınalı bir havada doğum yapan anne köpek ve yavrularına sahip çıktık. O yavrular şimdi çok sağlıklı. Anne ise sahiplendirildi. Doğuştan felç olup yürüttüğümüz köpeğimiz var. Yaşlılığı sebebiyle kör olmuş ve sokağa atılmışı var. Yine doğuştan hiç gözleri olmayanı da var. Kedi yavrularını sahiplenip onları emzirip büyüten de var. Yani burada tam bir dram var" dedi.Kurduğu hayvan barınağı içinde prefabrikeden yaptığı küçük bir evde yaşayan Şeren, felçli ve engelli hayvanları bura tedavi edip bakıyor. Mia ismini koyduğu doğuştan felçli köpeği 6 defa ameliyat ettiren Şeren, "Egzersizlerle Mia artık yürüyor ve koşuyor. Tek bacağı olmayan Karamuk isimli bir yavrumuz var. Ona da protez bacak yardımı bekliyorum. Sosis ise çok farklı, öksüz kedi yavrularını emzirdi ve büyüttü. Burası ayrı bir dünya. Ben ise sadece mama yardımı istiyorum. Başka hiç bir şey istemiyorum. Diğer her şeyi halledebilirim, ama mama sıkıntım var. Ayda 70 paket mama gidiyor. 35'e düşürsem de alamam. O zaman bu hayvanlar yarı aç demektir" dedi.