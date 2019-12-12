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Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi

Rusya'da ilk teşhis sonrası tedavi olmayan kadının omzundaki tümör devasa hale geldi.

12.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:33Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi
'da ilk teşhis sonrası tedavi olmayan kadının omzundaki tümör devasa hale geldi. Tümörü artık taşıyamayan kadın için doktorlar yeni yöntemler arıyor.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyetinde yaşayan 50 yaşındaki Elena isimli kadın halsizlik ve omuz ağrısı nedeniyle gittiği hastanede yapılan incelemede, omzunda bir tümörün büyümeye başladığını öğrendi. Tıp dilinde 'osteosarkomu' olarak, halk dilinde ise kemik tümörü olarak bilinen tümörün tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen doktorlar aileyi tedaviye bir türlü ikna edemedi. Kadının kocası yoksul oldukları gerekçesiyle tedaviyi reddederek eşini evine götürdü.

Ancak 1 yıl içerisinde kadının omzundaki tümör devasa hale geldi. Tümör, ağırlığının yanı sıra oluşan yaralarla da hasta kadına zarar verdi. Hastaneye tekrar getirilen 50 yaşındaki kadın tedavi altına alınırken, kadının yaşamasının neredeyse imkansız olduğu ifade edildi. Kadının omzundaki tümör cerrahi müdahale ile alınamazken doktorlar, kadının yaşaması için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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