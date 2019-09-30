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Hasta kedi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hasta kediyi tedavi ederek sağlığına kavuşturdu.

30.09.2019 19:12Hasta kedi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hasta kediyi tedavi ederek
sağlığına kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik
çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Veteriner Müdürlüğü ekipleri, 153 ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirerek, hasta kediyi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunduğu yerden alıp tedavi etti.

Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından gerçekleştirilen operasyonda, genital
bölgesinde tümör varlığı tespit edilen kedi, önce kısırlaştırıldı, daha sonra tümör dokusu
ameliyatla alınarak, hayvan tedavi edildi. Kedinin kısa sürede eski sağlığına kavuşacağı belirtildi.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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